Temptation Island, Raffaela e Andrea: pace fatta. Tornano a casa insieme

Anche per, una delle coppie più giovani di, è arrivata la resa dei conti. Raffaela è molto gelosa, ma anche tanto innamorata e vedere il suo ragazzo con la single Teresa la distrugge.Né Andrea né Raffaela partono per l'ultimo weekend "da sogno". Ma Andrea è molto malinconico per la fine del programma e confessa a Teresa: "So che lei mi ama tanto, ma se devo scegliere tra me e lei scelgo me". Nel pinnettu Raffaela ascolta la conversazione e a queste parole scoppia in lacrime e torna in casetta dalle sue amiche per sfogarsi: "una cosa doveva fare, dovevo mancargli. Invece sta con me per pena". La single Teresa, che somihglia incredibilmente a Raffaela, decide di scrivere una lettera per Andrea: "sono passati 21 giorni dal nostro incontro, ci siamo capiti subito. Spero tu possa fare la scelta giusta, io da londano sorriderò, come in una favola. Due ragazzi che si incontrano per caso ma nel momento sbagliato, ti voglio bene, Teresa". Andrea è molto colpito, va a cercarla, ma Teresa non c'è più.E' il momento del falò.Raffaela arriva in spiaggia con la felpa del suo fidanzato e un anellino che per lei ha un grande valore e che teme di dover restituire. "Dopo 21 giorni non so più tu chi sia - esordisce Raffaela - dopo sette anni mi hai deluso tanto. Ho visto più video di tutte, mi hai fatto cadere il mondo addosso. Io sono innamorata di te e non me ne vergogno. Tutte le notti ho dormito con la tua felpa per sentirti vicino. Siamo entrati facendo due percorsi completamente diversi. Mi hai convita a venire qui per togliermi i dubbi e invece hai fatto peggio". "tu pensi che basta una bella ragazza per farmi crollare. Io sono venuto qui e nessuna mi ha fatto crollare, io sono innamorato di te. Teresa è stata la ragazza ideale per mettermi alla prova. Sono stato con una ragazza che mi ha corteggiato e non ho fatto niente". Andrea prova a spiegare i suoi sentimenti con la voce tremante: " io non ho mai fatto niente, non ti ho mai mancato di rispetto". Filippo cerca di aiutare la coppia: "Se lui avesse voluto sarebbe uscito con lei, invece e qui perchè ti ama". "Io mi aspettavo altro da te, non ti credo più", continua Raffaela. "Io sono venuto qui per avere la conferma che tra me e lei non era abitudine, ma amore" dice tra le lacrime Andrea: "io voglio te tutta la vita". Raffaela gli mostra l'anello e chiede:"io gli ho dato un valore, mi vuoi illudere ancora?". Spinto anche da Filippo Andrea abbraccia Raffaela e le dichiara tutto il suo amore. Ora l'anello può tornare ad essere indossato. La domanda di rito è scontata, Andrea e Raffaela tornano a casa insieme.