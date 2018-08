Temptation Island, tra Gianpaolo e Martina la coppia... scoppia: lui voleva sposarla, lei molla anche Andrew

le anticipazioni dell'ultima puntata: Gianpaolo lascia Martina

L'ultima puntata diin onda su canale 5 riparte dae dalla bufera durante il falò.riesce a riportarli in spiaggia per l'ultimo confronto.Il loro confronto è sempre acceso, Martina è quella più agitata ."Ero sicuro di uscire da qui con le valige per andare inuna casa nostra. Hai perso la cosa più bella che potevi avere - urla Gianpaolo - Facevo il cretino ma non ti ho mai mancato di rispetto". Martina continua a dargli addosso a proposito dei video che ha visto nelle puntate precedenti. Filippo mostra loro un video delle loro ultime settimane insieme.Partono le immagini del week end di Martina e Andrew dove c'è il fatidico bacio. "A differenza tua io avuto il coraggio di darlo un bacio, tu ti sei spostato. non c'è differenza tra me e te", parte all'attacco Martina."Io sono entrata qui sicura della nostra storia. Qui ho fatto un percorso e ho capito che voglio un uomo e non un ragazzino che ha solo scuse. Tra di noi non c'è proprio più niente da fare, tu pensi ai tuoi 24 anni, io voglio una famiglia". Prima di entrare Gianpaolo ha scritto un biglietto che Martina ha letto solo ora e su cui c'è scritto "patata vuoi sposarmi?". "So di essere immaturo, ma sono cresciuto. Sei tu l'immatura, perchè tu non mi ami, mentre io ti amo ancora.Tu sei entrata da donna ed esci da ragazzina"."Il problema non è il bacio - continua ad attaccare Martina- non c'è differenza tra me e te". Filippo chiede a Ginapaolo se vuole tornare a casa con Martina "Purtroppo no", risponde lui "anche per me no" fa eco Martina. Mentre si salutano Gianpaolo confessa: "Ti amo tanto". Martina chiede di incontrare Andrew prima di lasciare Temptation Island, il single le regala un girasole, poi si abbracciano "Volevo ringraziarti di tutto - dice Martina - hai fatto di tutto per farmi stare bene. In un altro contesto avrei approfondito la nostra conoscenza, ma ora ho solo bisogno di stare sola". Martina vuole affrontare questo momento della sua vita tornando a casa da sola e metabolizzare tutto".