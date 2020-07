Temptation Island, Lorenzo Amoruso s'infuria con Manila Nazzaro e colpisce un cuscino. «Spuntano le corna?»

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 08:36

A 24 ore dalla quarta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, spunta una nuova anticipazione sul profilo ufficiale del programma.In un video condiviso su Instagram, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso s'infuria probabilmente per alcune immagini sulla sua fidanzata Manila Nazzaro. Lo sportivo, colpendo un cuscino, esclama: «». Immediati i commenti dei fan. «». E ancora: «». Ma c'è anche chi lo critica: «».In realtà, come anticipato daqualche giorno fa, il sito Gossip News Italia ha lanciato l'indiscrezione secondo la qualeFiori d'arancio in vista? Staremo a vedere.