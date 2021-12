Tapiro d'oro per Fedez che si candida come prossimo conduttore di Striscia:​«Antonio (Ricci), quando vuoi: sono qua». Per il rapper è il sesto "premio" della carriera cosegnatogli da Valerio Staffelli e potrebbe non essere l'ultimo.

Stasera, a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna a Fedez il Tapiro d’oro. Meritatissimo dopo che durante un live di coppia su Twich ha ruttato rumorosamente, disgustando la moglie Chiara Ferragni, che si è lamentata pure della qualità del sesso coniugale.

«Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto», commenta Fedez, 32 anni, che promette: «Basta rutti e scoregge». Staffelli lo saluta proponendolo come nuovo conduttore di Striscia e il cantante allora rilancia: «Antonio (Ricci), quando vuoi: sono qua».

