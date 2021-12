Costantino Vitagliano e la sua nuova vita: «Il GFVip? Ho già dato»

Costantino Vitagliano e la sua nuova vita: «Mia figlia mi ha cambiato. GFVip? Ho già dato». In collegamento con Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL102.5 News durante il programma radiotelevisivo Trends&Celebrities, il padre di tutti i tronisti ha raccontato la sua visione della tv.

Leggi anche > A Drag Race Italia l'omaggio a Raffaella Carrà: super ospite Tiziano Ferro

Classe 1974 Costantino Vitagliano, iconico tronista di Uomini e Donne, è stato ospite della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities on air su RTL 102.5 News. Occhi magnetici, fisico scolpito e qualche ruga in più che non toglie nulla al suo fascino, Vitagliano ha scherzato con i conduttori parlando del suo passato: «Ancora oggi mi dicono che quei momenti non li hanno più rivissuti».

Qualche tempo fa si era parlato di lui anche come possibile ingresso al GF Vip (a cui ha già partecipato durante le primissime edizioni condotte da Ilary Blasi), Costantino non risponde in modo diretto ma fa capire che, almeno per ora, non è quello il suo obiettivo: «Mi piace andare avanti, quellò che ho fatto è stato molto bello, mi sono divertito ora guardiamo oltre».

Oggi Costantino ha una figlia, Ayla, che però ha deciso di non mostrare sui social finchè non sarà lei a poter decidere: «E' proprio vero che diventi padre quando ti mettono in braccio tua figlia. Lei ha cambiato le mie priorità». Sui progetti futuri non si sbilancia ma che durante la pandemia ha ricevuto una proposta che però ha declinato: «Mi hanno proposto di mettere delle telecamere all’interno di casa e credo che qualcuno già lo stia facendo (i 9 dicembre su Amazon Prime parte "The Ferragnez", la serie su Chiara Ferragni e Fedez ndr.) su delle piattaforme private, ma io ho già dato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA