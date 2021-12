X Factor 2021, la semifinale in diretta: problema tecnico per gIANMARIA che deve ricantare

X Factor 2021, la semifinale in diretta: serata di cover e grandi duetti. La puntata di questa sera, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, sarà divisa in due manche. Chi passa stacca il biglietto per la finale di giovedì prossimo.

X FACTOR 2021, LA DIRETTA DELLA SEMIFINALE

23.17 Emma: «Erio è un'artista complesso, è difficile stargli dietro. Sei come la fede bisogna credere in te nel bene e nel male». Mika: «Sono felice perchè hai fatto una cosa estrema e sono felice per te». Hell Raton: «le parole ormai non bastano più, bravo». Agnelli: «Sono d'accordo con tutti perchè lirismo, coraggio ed eleganza, c'è una capacità di emozionare diversa da quella a cui siamo abituati. Grazie per aver portato la tua delicatezza»

23.11 Erio chiude la seconda manche con “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead, tratto dal loro disco del 1995 “The Bends”

23.06 Manuelito: «XFactor è un percorso educativo per la musica, se devo paragonarti al Fellow dell'inizio sono contento perchè oggi ti vedo cresciuto». Agnelli: «Io sono d'accordo in parte, perchè il il tuo vocione al pianoforte mi manca». Emma: «Indipendentemente dalla cifra stilistica che sceglierai fuori da qui ho trovato un ragazzo un po' più libero, leggero. Divertirsi non vuol di essere superficiali». Mika: «E' tutto vero, quella cosa lì della voce un po' antica è anche una trappola, ma ti devi prima sciogliere, ti aufro di essre il maestro del tuo destino»

23.01 Fellow porterà una energica versione di “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine, secondo estratto dal loro applauditissimo album di debutto “Lungs”­

22.57 Applausi fragorosi dal pubblico. Mika: «Bello, hai fatto un omaggio importante a un genio incredibile, è stato toccante, la tua voce bella, tu nel momento, nel posto e nella maniera giusta». Hell Raton: «Davvero tutto giusto. Ormai sono ripetitivo, quello che non si ripete è la sorpresa». Manuel Agnelli ricorda Milva e Battiato: «Tu non hai vissuto il muro di Berlino, i veri artisti sanno parlare anche di cose che non hanno vissuto, in maniera speciale. Bravissimo». Emma: «Hai fatto bene a fermare la musica, non andare in paranoia»

22.53 Problemi con l'auricolare per gIANMARIA, l'esibizione viene interrotta. Si ricomincia tutto

22.49 Pezzo difficilissimo per gIANMARIA che si metterà alla prova con “Alexander Platz”, brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva. Come tutte le sue esibizioni riscrve completamente il testo tenendo solo il ritornello

22.38 Emma: «Mi piace tutto», Mika: «Per me è una cover band che canta in un pub. La prima parte era ottima, la seconda parte no», Agnelli non è d'accordo : «Non diciamo caz*ate sono eccezionali». Hell: «Bravi non sono d'accordo con Mika». Agnelli: «Io sfido altre cover band a farmi questa performance dopo un mese di lavoro e mi dispiace che non venga riconosciuta»

22.33 i Bengala Fire proveranno a unire due epoche musicali creando un mash-up di due super hit rock: “Sunny Afternoon”, brano strepitoso dei The Kinks del 1967, e “Chelsea Dagger”, pezzo decisamente più contemporaneo (risale al 2006) dei The Fratelli

22.29 Manuel: «Sono molto indeciso, da una parte sono molto felice che tu ci abbia messo le mani sopra, ma a livello interpretativo secondo me hai caricato troppo». Emma: «Altrove è un pezzo molto particolare ma ho apprezzato il tuo azzardo». Mika: «Svuotando il pezzo hai lasciato spazio alla tua voce, c'era molta tenerezza. L'ho cantata con Morgan, sono curioso di sapere cosa ne pensa». Manuelito: «Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto, anche Morgan dice che c'è una nota maledetta e tu l'hai fatta molto bene»

22.28 La seconda manche, dedicata alle cover, si apre con Baltimora che canta "Altrove" di Morgan

22.20 Ludovico Tersigni imbraccia la chitarra e intona le prime note della canzone dei Maneskin "Zitti e Buoni" e annunciano la loro partecipazione alla finale

22.18 Prima manche terminata, rivediamo la clip con tutte le esibizioni

22.14 Emma: «Dovresti cantare in italiano , sei molto più empatico». Mika: «Di tutta la manche è stata la mia esibizione preferita». Hell Raton: «Brano e duetto azzeccato». Manuel: «Io quando li ho visti alle audition ho visto il carisma di Mario, ho visto quello che abbiamo visto stasera. Sono in esplosione creativa...e l'italiano Mario ca**o , sarà una cosa su cui ti torturerò»

22.13 Motta: «Ci siamo divertiti sin da subito, sono dei bravi ragazzi e sanno suonare»

22.07 i Bengala Fire saranno accompagnati da Motta: eseguiranno il pezzo “Del Tempo Che Passa La Felicità”

22.03 Baltimora ha duettato con Fulminacci. Agnelli: «Duetto che ha funzionato». Emma: «Hai toccato mille mondi, oltre a essere un produttore sei un cantante e canti bene». Mika: «Sei molto bravo e sei stato il primo ad aver coinvolto il pubblico, spero tu possa farlo anche la settimana prossima. Sei stato quasi troppo bravo». Manuelito: «Io sono felicissimo, secondo me Mika è un po' confuso prima ti dice che devi trovare un equilibrio, poi no, io invece sono molto felice perchè hai fatto dei progressi giganti»

21.54 Mika: «E' una dichiarazione incredibile. Hai interpretato senza snaturare la tua maniera di cantare». Hell Raton: «Ho sentito un altro Gianmaria, ricevi complimenti da tutti da Vasco e ora da Samuele». Agnelli: «Il miglior complimento è la presenza di Samuele». Emma: «Sono onorata di essere stata il tramite di questo incontro»

21.49 gIANMARIA duetta con Samuele Bersani sulle note di “Spaccacuore”. Il cantautore si complimenta con lui: «Mi piace molto quello che hai scritto, avrei voluto farlo io. Sono felice di essere qui, prima ho scritto a Emma, trovo nella sua scrittura delle similitudini anche se ho più di 30 anni di differenza, il mondo è cambiato ma capisci immediatamente quando uno sa scrivere e quindi chapeaux»

21.39 Manuelito: «Wow! Bravo davvero. Ero impaurito per te ma ci hai regalato un momento magico». Agnelli: «Bravo, Benjamin ci ha mostrato la grandezza di un'artista, con umiltà si è messo a disposizione». Emma: «Per la prima volta ti ho visto a tuo agio». Mika: «Un incontro vero, una cosa artistica e bellissima da vedere»

21.33 Fellow avrà al suo fianco Benjamin Clementine, per cantare assieme “I Won’t Complain”

21.29 Emma: «Confermo quello che ho sempre detto, è un artista particolare e molto intimo». Mika: «Mi piace la tua voce unica, mi mancava però un po' di libertà. Goditi quello che sta succedendo». Hell Raton: «Bravissimo, condivido quello che dice Mika goditi il momento». Agnelli: «Erio è introverso e deve rimanere così»

21.25 Il primo concorrente ad esibirsi è Erio. Con lui ci sarà La Rappresentante di Lista con cui canterà “Amare”, brano che ha lasciato il segno all’ultimo Festival di Sanremo - certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche - del progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina;

21.23 Ludovico Tersigni annuncia i codici

21.18 Ad aprire la semifinale Manuel Agnelli che presenta “La profondità degli abissi”, brano in uscita sulle piattaforme digitali da oggi giovedì 2 dicembre e contenuto nella colonna sonora di “Diabolik”, il film dei Manetti Bros

Leggi anche > X Factor 2021, la semifinale: ecco tutti i duetti e tra gli artisti sul palco Fulminacci e Samuele Bersani

Mika, Emma ed Hell Raton arrivano alla semifinale di questa sera con un solo concorrente per squadra, mentre Manuel Agnelli ha ancora in gara i Bengala Fire ed Erio.

I super ospiti della semifinale di X Factor che accompagneranno i talent sul palco nella prima manche saranno: Samuele Bersani, La rappresentante di Lista, Fulminacci, Motta e Benjamin Clementine.

Nella seconda manche, invece, i semifinalisti canteranno le cover scelte in settimana insieme ai loro giudici

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA