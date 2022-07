Tale e quale show, Valeria Marini sarà una delle concorrenti "stellari"?

Valeria Marini approda a Tale e Quale show 2022? Sono tanti i rumors che la vedono protagonista dello show di Carlo Conti ma, per il momento, non è arrivata nessuna ufficialità. TvBlog, però, ha lanciato l’indiscrezione sulla presenza della showgirl tra i concorrenti.

Protagonista delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, sarebbe pronta ad calcare il palco del programma di Rai1. Valeria Marini non è nuova al mondo della musica vista la pubblicazione di diversi brani, tra cui l’ultimo singolo “Baci stellari”, sarebbe pronta a calarsi nei panni di star italiane e internazionali, imitandole.

Il nome di Valeria Marini non è l’unico tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Si vocifera, infatti, anche della presenza di Guenda Goria, Davide Silvestri, Alex Belli, la stessa Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè. Carlo Conti, tuttavia, non pescherà tanti nomi dal reality show di canale 5. Negli scorsi giorni, infatti, a Tale e Quale Show 2022 è stato anche accostato il nome di Manila Nazzaro.

