Tale e Quale Show, si parte con Malgioglio in giuria e Alba Parietti che si trasforma in Loredana Bertè

Venerdì sera si alza il sipario sull’undicesima stagione di Tale e Quale Show, il varietà - come sottolinea il conduttore Carlo Conti - che quest’anno sarà dedicato a Raffaella Carrà e che ha una sola parola d’ordine: leggerezza. Perché con la leggerezza ci si può divertire e far divertire il pubblico a casa. Un pubblico che – come rimarca il direttore di Rai1, Stefano Coletta – si sente partecipe a Tale e Quale Show come in passato lo era con il karaoke. Uno dei programmi che più di altri vengono visti dalla famiglia al completo, perché piace anche ai giovani.

Nel cast degli artisti che si esibiscono ci sono Alba Parietti e Stefania Orlando. Quest’ultima ha confessato che aveva partecipato per tre volte ai provini nelle passate edizioni senza riuscire a entrare in squadra. Quest’anno ce l’ha fatta. Nella prima puntata sarà Lady Gaga. Mentre Alba Parietti che all’esordio si trasformerà in Loredana Berté ha detto che il suo maggior problema sarà quello di “spariettizzarsi”, cioè uscire dal corpo di Alba per immedesimarsi in un personaggio. «È la sfida più bella che mi poteva capitare a 60 anni».

TALE QUALE SHOW IL CAST AL COMPLETO

Gli artisti che si contenderanno il successo finale, in questa edizione sono 11 che diventano 13 perché I Gemelli di Guidonia sono in tre. Questo il cast: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson (figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile Wess), la showgirl Federica Nargi, la conduttrice Stefania Orlando, l’esplosiva Alba Parietti, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di “Amici”), I Gemelli di Guidonia (il trio che ha esordito a “Edicola Fiore”), Biagio lzzo, comico di successo, l’attore Simone Montedoro, volto del cinema e di tante serie Tv (“Don Matteo” in primis), l’ex GF Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, uno dei volti dei “The Jackal”, vincitore della prima edizione di “LOL - Chi ride è fuori”.

In giuria non ci sarà Vincenzo Salemme impegnato con il suo film, confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello, new entry per Cristiano Malgioglio e un imitatore a turno che in ogni settimana vestirà i panni di un noto personaggio (nella prima puntata Vittorio Sgarbi) e voterà come gli altri giudici. Arriveranno punti anche dai voti social: 5 punti per il più votato, 3 per il secondo e 1 per il terzo. Il varietà di Rai1 è prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly. I “vocal coach” sono: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e la new entry Antonio Mezzancella (già campione di Tale e Quale Show 2018), oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:00

