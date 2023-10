Tale e Quale, Jo Squillo imita Raffaella Carrà per la prima volta dopo la sua morte. La reazione di Carlo Conti è senza precedenti

di Redazione web

La puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 13 ottobre è stata piena di emozioni e verrà ricordata soprattutto per un momento molto toccante che ha messo in difficoltà anche Carlo Conti.

Tra le performance che hanno sorpreso, emozionato e scioccato, c'è anche quella di Jo Squillo (61 anni) che ha vestito i panni dell'indimenticabile Raffaella Carrà, omaggiandola con la sua versione di "Rumore". Pantalone nero aderente, camicetta bianca e nera con motivo geometrico e, soprattutto, l'indimenticabile caschetto biondo con frangetta: Jo Squillo ha riportato alla memoria la «regina della tv».

Andiamo a scoprire la reazione di Carlo Conti alla vista della performance.

Tale e Quale, Arisa presa di mira da Loretta Goggi: «Non ha una grande estensione vocale». Ma il web non ci sta: tutta invidia?

Loretta Goggi a Domenica In: vita privata, carriera e la rinascita grazie a Tale e Quale Show

Il ricordo di Raffaella Carrà

Jo Squillo si è esibita sulle note di "Rumore", vestendo i panni di Raffaella Carrà.

«Io non sono un’imitatrice e non ho questo talento. Però qui a Tale e Quale cerco di farlo con passione e visto che devo imitare lei lo faccio con il doppio della carica. Sono molto felice della sfida che mi è stata affidata questa settimana. Sono sempre stata una fan di Raffaella. Non sarà facile, ma ce la metterò tutta. Aveva un’energia benefica, la sua risata era autentica. Quando la vidi mi fece salire sul suo tavolino. Ci siamo guardate, mi ha sostenuto e spronato ad esprimermi ed è bellissimo. Sono grata di avere l’opportunità di ricordare un’icona di questa portata. Lei è un talento, lei è la donna del varietà, della rivoluzione del costume. Lei è l’idolo, lei è la più grande con un’energia che è la sua vera bellezza. Noi da piccoli sognavamo tutti lei», ha rivelato Jo Squillo prima di entrare in scena.

La reazione di Carlo Conti

Carlo Conti è rimasto molto scosso dall'esibizione, tanto da voler sospendere il giudizio.

«Io sono sicuro che sarete d’accordo con me in quello che sto per dire adesso. Questa oltre che l’imitazione è un ricordo di Raffaella Carrà che era tra le più grandi e un’altra grande ce l’abbiamo qui ed è Loretta Goggi. Poi c’è un’altra donna immensa che però viene citata poco e allora vorrei ricordarla stasera. Parlo di Delia Scala. Quindi un applauso a questa grandissime donne. Comunque proprio perché qui siamo davanti ad un ricordo io vorrei andare avanti senza il giudizio. Tanto dopo ci sarà la classifica, i giurati adesso voteranno, però farei a meno dei commenti in questa situazione», ha detto Carlo Conti.

Gli utenti sul web hanno apprezzato questo gesto così delicato nei confronti dell'artista venuta a mancare poco più di due anni fa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA