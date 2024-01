Stefano De Martino pubblica la foto del tapiro d'oro di Striscia la Notizia: «Eccoci qua»

di Cristina Siciliano

Colpo di scena a Striscia la Notizia: l'inviato Valerio Staffelli ha deciso di consegnare un Tapiro d'Oro a Stefano De Martino. A rivelarlo è propio il conduttore di Bar Stella che nelle ultime ore ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories la foto del tapiro d'oro. «Eccoci qua». Sono queste le parole che Stefano De Martino ha scritto a corredo dello scatto che ha pubblicato su Instagram.

Tapiro a Stefano De Martino

Il motivo? Non è stata aggiunta altra descrizione in merito alla consegna del tapiro d'oro a Stefano De Martino. Da mesi però non si fa altro che parlare della fine della relazione tra il conduttore e Belen. Tra colpi di scena, frecciatine social e scoop clamorosi, la storia continua a tenere banco tra le pagine dei giornali e sul web.

Ma a tenere alta la curiosità sono i presunti tradimenti di Stefano De Martino, il quale sembrerebbe sia stato infedele ben più di una volta nel corso degli anni trascorsi con Belen. A rivelare i tradimenti del conduttore è stata proprio la showgirl argentina che durante un'intervista a Domenica in, ad inizio dicembre, ha svelato di essere stata tradita da Stefano per 12 volte.

