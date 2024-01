Belen, rivelazione social: «Svelo la casa in cui sono cresciuta, qui l'inizio della mia storia» La showgirl si trova in Argentina in compagnia di Elio Lorenzoni







di Alessia Di Fiore Belen Rodriguez sta trascorendo le vacanze in Argentina, suo paese d'origine, in compagnia dei figli e del nuovo compagno Elio Lorenzoni. Dopo aver convidiso con il pubblico notizie sulle spaventose condizioni meteorologiche che hanno colpito il sud America negli ultimi giorni, la showgirl ha postato sul suo account Instagram un video in cui mostra la casa in cui è cresciuta da bambina. «Ci siamo trasferiti qui dopo la crisi economica in cui abbiamo perso la casa», racconta Belen nel reel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal) Belen e la casa dell'infanzia La showgirl inizia così un piccolo tour in cui racconta al suo pubblico la disposizione della casa e tante curiosità relative ai suoi primi anni di vita. Alla fine del video la showgirl dedica un dolce messaggio ai suoi genitori: «Li ringrazio perché mi hanno dato un'infanzia meravigliosa», afferma Belen Rodriguez. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA