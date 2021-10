Stefano De Martino ritorna su Rai2 con "Bar Stella": il nuovo programma ispirato alla sua infanzia

Stefano De Martino ritorna su Rai2 con un nuovo programma. Dopo "Made in Sud" e "Stasera Tutto è Possibile", ora l'ex di Belen sarà al timone di "Bar stella". Sembra che, per il nuovo programma, la Rai abbia dato al ballerino carta bianca: cosa succederà?

Bar Stella 1994. pic.twitter.com/mwrMLKcBb9 — Stefano De Martino (@ste_demartino) July 8, 2020

A svelare la news è Davide Maggio. Il programma, nuovo di zecca, non fa trapelare il contenuto dal solo titolo, ma sembra non sia stato scelto a caso. Infatti, ai fan storici e più affezionati di Stefano il nome della trasmissione suonerà famigliare. Così, infatti, si chiamava il bar del nonno, come dimostra un video postato dal conduttore lo scorso anno e risalente al 1994.

Dunque, il Bar Stella è probabilmente uno dei luoghi del cuore di De Martino, tanto da decidere di chiamare così il suo nuovo programma che andrà in onda in seconda serata a partire da dicembre. Il nome rispecchia anche la natura della trasmissione, che porta la firma di Stefano al 100%.

Per il momento sembra siano previste solo due puntate, ma non è detto che non venga rinnovato in seguito. Si attendono news.

