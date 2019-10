Soleil Sorgè a Pechino Express, ma senza Jeremias Rodriguez

Giovedì 10 Ottobre 2019, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una indiscrezione-bomba ed una mezza conferma., con tutta probabilità, sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Con lei, però, non ci sarà, e questo è un altro indizio della presunta fine della storia tra i due, nata grazie all'Isola dei Famosi.A rivelare la possibile partecipazione dia Pechino Express è il portale 361magazine.com. Sul partner della ragazza, però, è mistero totale. A quanto pare, però, non sarà, che quindi non gareggerà col 'cognato',: il fidanzato di Cecilia sarà in coppia col cugino.Nel reality-show di RaiDue,potrebbe partecipare in coppia con l'amico Marco Ferrero, vlogger più conosciuto col nome d'arte di. Si tratta di un'indiscrezione ancora non confermata, ma appare sempre più certo l'addio a Jeremias.