Sky, arrivano quattro nuovi canali: dal 1 luglio una prima visione al giorno. Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, presentati durante la conferenza stampa di oggi saranno disponibili per tutti gli abbonati. Tra le novità "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, "Ridatemi mia moglie" con Fabio De Luigi, e ancora i Documentari di Pif e un programm con Francesca Michielin.

Centinaia di titoli ogni anno, 3 mila ore di programmazione ogni mese, almeno una prima visione al giorno. Dal 1° luglio nascono quattro nuovi canali a brand Sky disponibili per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell’abbonamento, e in streaming su NOW inclusi nel Pass Entertainment. Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature.

Saranno tutti in Alta Definizione con contenuti fruibili anche on demand. I canali saranno visibili anche in mobilità con Sky Go.



SKY SERIE (CANALE 112)

Il canale che offre serie mainstream e un’ampia varietà di generi. Si caratterizza per i grandi successi internazionali, dai drama alle saghe familiari, e ospiterà alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original. Su Sky Serie troveranno spazio anche serie iconiche e grandi classici della TV: dalle avventure newyorkesi delle protagoniste di Sex & The City alle diagnosi impossibili di Dr. House – Medical Division, dalle indagini di Hawaii Five-0 fino alle emergenze di E.R. - Medici in prima linea. E ancora le adrenaliniche storie del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf, nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med.

Ridatemi mia moglie (a settembre): miniserie evento in due appuntamenti che segna il grande ritorno alla TV scripted di Fabio De Luigi. Con lui nel cast alcuni fra i volti più amati della tv e del cinema italiani: Anita Caprioli interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, Diego Abatantuono e Carla Signoris. Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, sorella minore di Chiara.

A casa tutti bene – La serie (prossimamente): Fra i titoli più attesi in arrivo sul nuovo canale senz’altro anche il primo progetto per la TV firmato da Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi. La serie è un family drama in otto episodi da Muccino scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza.

L’assistente di volo ( dal 1° luglio): A inaugurare il canale, l’apprezzatissimo thriller dai risvolti da dark comedy firmato da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian. La serie, in otto episodi, è la storia di come un’intera vita possa cambiare in una sola notte. Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, anche produttrice e attualmente sul set della seconda stagione, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo.

I Luminari – Il Destino nelle stelle (dal 7 luglio): Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel in un appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda.

Beecham House (dal 28 luglio): Avventura, drammi familiari e contrasti culturali nell'affascinante India Coloniale sono alcune delle ragioni del successo di questo period drama creato, scritto e diretto dalla celebre regista britannica di origini indiane Gurinder Chadha (Sognando Beckham). 1795, India.

Belgravia (prossimamente): Da Julian Fellowes, creatore del pluripremiato successo mondiale "Downton Abbey", arriva Belgravia, una miniserie in sei episodi basata sul suo romanzo bestseller omonimo.

Transplant (prossimamente): Il genere medical drama declinato in una storia contemporanea di immigrazione: Transplant segue Bash, un medico siriano carismatico e di talento che è fuggito dal suo paese devastato dalla guerra per iniziare una nuova vita in Canada.

SKY INVESTIGATION (CANALE 114)



Sky Investigation (dal 1° luglio al canale 114), la casa del genere crime, con decine di titoli in grado di abbracciarne tutte le declinazioni: dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino agli amatissimi procedural drama. Su Sky Investigation sarà possibile vedere i grandi titoli internazionali e tantissime novità a tema crime in prima visione. tra le novità in evidenza

Il giustiziere DALL’8 LUGLIO: Crime drama a tinte action con la leggenda Éric Cantona nei panni di un ruvido ex investigatore che arriva là dove lo stato non riesce.





SKY DOCUMENTARIES (CANALI 122 e 402),

Sky Documentaries è il racconto dentro le storie che cambiano il mondo. Tra le novità in evidenza



Il Testimone DAL 1° LUGLIO: Alla sua nona edizione, il ritorno di un vero e proprio cult televisivo inaugura il canale. Il Testimone, produzione originale Sky prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, è il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, e scritto con Luca Monarca, che giunge a un nuovo livello di maturità, riuscendo sia a trattare temi civili e impegnati sia a esplorare mondi più leggeri. tto personale del ricercatore friulano, grazie anche a una vicinanza profonda con i suoi genitori.

Sarah - La Ragazza di Avetrana,PROSSIMAMENTE: una produzione Groenlandia, Regia di Christian Letruria. Produttore esecutivo Leonardo Godano. Autori Matteo Billi, Carmine Gazzanni, Flavia Piccinni. Supervisione editoriale per Groenlandia Emanuele Cava



Allen v. Farrow DAL 9 LUGLIO: Allen v. Farrow è una docu-serie HBO divisa in quattro parti che ripercorre l’oscura storia di uno degli scandali più noti di Hollywood: l'accusa di abuso sessuale di Mia Farrow contro Woody Allen



Hillary PROSSIMAMENTE: Grazie a interviste esclusive con la stessa Hillary Rodham Clinton, Bill Clinton, Chelsea Clinton, amici e giornalisti, la serie esamina come sia diventata allo stesso tempo una delle donne più ammirate e diffamate al mondo.



SKY NATURE (CANALI 124 e 404)

Il canale sarà caratterizzato dal meglio dei documentari internazionali e reportage sull’ambiente e sarà anche la casa di Love Nature, tra i leader mondiali di contenuti naturalistici. Sky Nature sarà, inoltre, una lente d’ingrandimento sulla salvaguardia dell’ambiente, da sempre uno dei principali valori del gruppo Sky, attivo in prima linea attraverso progetti concreti per promuovere un business responsabile. Con la campagna Sky Zero, il gruppo si è impegnato a essere la prima media company in Europa a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori e dal proprio business. Tra le novità in evidenza è in programma una Nuova produzione originale Sky su temi ambientali con la cantautrice Francesca Michielin.







