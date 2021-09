Serena Autieri si scioglie in lacrime in diretta a Dedicato e rivela: «Mi ha fatto piangere...». Oggi, la conduttrice campana si è commossa due volte nel corso della trasmissione mattutina di Rai1. In apertura, Gigi Marzullo ha ricordato le toccanti parole che Roberto Benigni ha dedicato alla moglie Nicoletta Braschi, ricevendo il Leone d'Oro alla carriera. «Misuro il tempo con te e senza di te».

Leggi anche > Chiara Ferragni e il terzo anniversario di nozze, il regalo incredibile di Fedez spiazza tutti: «È il più bello mai visto»

Serena Autieri, ascoltando la dolce dedica recitata da Marzullo, si emoziona e commenta: «Mi hai fatto commuovere». Ma le emozioni non sono finite. La prima parte della puntata è nel ricordo del maestro Armando Trovajoli. La conduttrice interpreta un'intensa versione di Roma nun fa la stupida stasera e si commuove alle lacrime. Poi racconta: «Ho lavorato con lui. Mi ha fatto anche piangere perché era molto esigente».

Serena Autieri

E conclude: «Diceva che cantavo troppo, la voce doveva narrare ma non prevaricare. Il suo insegnamento lo ricordo ogni giorno, non solo nella recitazione. Fare sempre un passo indietro». Emozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA