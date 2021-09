Chiara Ferragni e il terzo anniversario di nozze, il regalo incredibile di Fedez spiazza tutti: «È il più bello mai visto». Il primo settembre 2018, l'imprenditrice digitale e il rapper milanese si sono sposati nella romantica cornice di Noto in Sicilia. Il matrimonio più atteso di quell'anno, definito da tanti il royal wedding italiano. A tre anni di distanza, Chiara e Fedez sono diventati genitori bis della piccola Vittoria. E oggi hanno festeggiato l'importante ricorrenza in un modo davvero inusuale.

È stato Fedez a organizzare una super sorpresa per la moglie. Pochi minuti fa, Chiara Ferragni ha documentato tutto con un post su Instagram. Ecco le parole dell'influencer: «Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me 🥺 Ti amo Fedez ❤️‍🔥».

Nel video postato, infatti, Chiara e Fedez si trovano su una piattaforma galleggiante. Il cantante, accompagnato da un pianista e un chitarrista, ha dedicato alla moglie una nuova canzone d'amore: «Mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere, poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema...». Poi, il tenero abbraccio. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «La sorpresa più bella di sempre». E ancora: «Tutti gli uomini dovrebbero prendere esempio». «Siete bellissimi, il vostro è un grande amore». Boom di like.

