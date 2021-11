Serena Autieri, la conduttrice di 'Dedicato' stregata da Stash: «Sei bello e bravo»

Esordio scoppiettante per "Dedicato", il nuovo programma di Rai1 condotto da Serena Autieri. Nella prima puntata l'attrice è stata rapita e stregata da Stash dei The Kolors, ospiti in studio. Dopo aver suonato, il cantante ha concesso un’intensa chiacchierata alla padrona di casa che lo ha incalzato sulla sua vita privata. Ad un certo punto, è spuntata una fotografia dell’artista e di suo padre, che l'Autieri non ha esitato a commentare con un: «Madonna, è proprio un fico papà. Una famiglia di belli e di bravi» provocando un sorriso imbarazzato in Stash.

«Quel folle di mio padre mi ha messo Stash come nome all’anagrafe (nome completo Antonio Stash Fiordispino, ndr). Mio papà ha vissuto gli anni 70, è proprio innamorato del R&R» ha raccontato l’artista campano.

Ma la conduttrice ha incalzato con i complimenti, dicendo: «Sei bello e bravo e pure un grande papà». E di lì, Stash ha cominiciato a parlare di sua filgia, avuta nel dicembre 2020 da Giulia Belmonte: «Sì, sono orgoglioso e felice di Grace» ha spiegato il cantante, riferendosi alla figlia avuta nel dicembre 2020 da Giulia Belmonte, giovane donna con la quale convive. «Noi stiamo qui, ma il merito è di Giulia» ha aggiunto il musicista, salutando con affetto la compagna. «Lei è un fagotto di emozione» ha continuato Stash.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 20:53

