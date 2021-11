Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa con l'ex cavaliere: «Stanca di essere presa per i fondelli»

A “Uomini e donne” va in onda lo scontro fra la dama Gemma Galgani e il cavaliere Costabile Albore. Nel dating show di Maria De Filippi una Gemma Galgani in lacrime ha discusso con cavaliere Costabile Albore, che ha recentemente fatto sapere di non voler continuare la frequentazione con lei: «Sono stanca di essere presa per i fondelli!».

U&D, Gemma Galgani furiosa con l'ex cavaliere

A “Uomini e donne” è improvvisamente finita la frequentazione fra la storica dama del programma Gemma Galgani e il cavaliere Costabile Albore. E’ stato lui, che intanto ha cominciato le uscite con Dominique, a prendere la decisone, confermando le sue intenzioni alle richieste di chiarimento. Durante il programma infatti il cavaliere ha ribadito di essere rimasto male per la totale mancanza di fiducia che gli ha dimostrato la Galgani, scatenando però la sua ira: «Adesso basta – ha esclamato la dama - sono stanca di essere presa per i fondelli! Io qui sono me stessa, tu fai il furbo ma non attacca. Per te sono stata scomoda, perché la sera prima abbiamo parlato per mettere le basi per il futuro e invece il giorno dopo sei venuta qui e mi hai mollata».

Gemma Galgani (Instagram)

Maria De Filippi interrompe il confronto e mentre l’opinionista Gianni Sperti trova strano che il cavaliere abbia già una nuova dama con cui uscire, la collega Tina Cipollari approfitta della situazione per prendersi un po’ gioco della sua acerrima nemica Gemma Galgani.

