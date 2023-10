Selvaggia Lucarelli, frecciata a Caterina Balivo: «Scegliamo la foto in cui è più brutta e str**za...». Cosa è successo in tv

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli, la frecciata social a Caterina Balivo. Cosa è successo? Tutto nasce dalla puntata di "La Volta Buona" andata in onda venerdì 13 ottobre nel pomeriggio di Rai 1. La puntata aveva in studio come sempre numerosi ospiti tra cui Milly Carlucci, intervenuta in collegamento, e Nunzia De Girolamo. E proprio assieme alla De Girolamo, Caterina Balivo ha parlato di “Ballando con le Stelle” e della giuria dello show Rai che è stata riconfermata in blocco anche per il 2023 con la stessa Lucarelli tra i componenti.

Balivo-Lucarelli, cosa è successo a La Volta Buona

Sul maxi schermo in studio è stata proposta una doppia foto di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli: il primo era in una posa sorridente, mentre la Lucarelli aveva uno sguardo decisamente contrariato. La cosa, evidentemente, non è andata giù alla diretta interessata che poco dopo ha tuonato sui social.

Frecciate su Instagram

“A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron*a”, ha scritto su Instagram Selvaggia Lucarelli in una stories decisamente pepata.

Seguita da un'altra storia social in cui ha riportato un commento di un suo ‘follower’ che le aveva scritto: “Mi ricorda Emilio Fede… era maestro nella scelta delle foto più brutte degli avversari politici di Silvio”.

Un pensiero pubblicato dalla Lucarelli che, evidentemente, riteneva le parole dei fan del tutto veritiere.

