Sanremo, Amadeus annuncia: «Chiara Ferragni con me al Festival, sarà co-conduttrice in due serate»

«Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice: nella prima sera quella del 7 e nell'ultima dell'11, apre e chiude Chiara Ferragni». È arrivato a sorpresa l'annuncio di Amadeus nella edizione delle 20 del Tg1, che ha visto anche il debutto in conduzione in quella fascia oraria della giornalista Giorgia Cardinaletti.

Il conduttore e direttore artistico della 73ma edizione del Festival di Sanremo 2023 ha confermato il gemellaggio con il Telegiornale, annunciando l'influencer come prima presenza femminile al suo fianco. «Sono contento di essere qui - ha detto Amadeus - Avendo avuto il mandato a marzo, ho avuto già modo di lavorare. Sto ascoltando le canzoni dei giovani e dei Big. Da oggi inizia il gemellaggio Sanremo-Tg1».

Subito dopo l'annuncio di Amadeus, Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae con il direttore artistico del Festival in cui scrive: «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023».

Il Festival di Sanremo 2023, che andrà in onda dal 7 all'11 febbraio, avrà anche in questa edizione 25 Big in gara, inclusi i tre finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello che proporranno a dicembre.

Martedì 21 Giugno 2022

