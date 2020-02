Sailor Moon compie 25 anni, in Italia andava in onda il 21 febbraio 1995: le curiosità sulla saga

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 22:12

Chi ha più dinon può aver dimenticato. L'eroina che vestiva alla marinara e vinceva il male al gridonon è più tanto giovane. Il primo episodio del cartone animato giapponese andava in onda in Italia ben25 anni fa, il 21 febbraio 1995. Si trattava della puntata pilota della prima stagione, a cui ne sono seguite altre quattro.Al centro, le avventure della giovane e un po' imbranata Bunny, Usagi nel manga di, che si innamora di un misterioso ragazzo mascherato ed è circondata da altre guerriere giovanissime. Le ragazze hanno dimenticato il loro passato e da dove provengono, ma piano piano scoprono - grazie a una gatta parlante - il destino che le attende.La prima serie, composta da 46 episodi, è uscita in Giappone tra il 1992 e il 1993. Ci sono voluti due anni per sbarcare su Canale 5 con le voci dei nostri doppiatori e le cinque sigle cantate da. La storia è andata avanti fino al 1999 e ha ispirato tante bambine e adolescenti anche nel look. Dopo la conclusione della saga, sono state realizzate una trasposizione teatrale,, e una serie televisiva live actionNumerosi, inoltre, gli articoli da merchandising: dai giocattoli ai videogiochi, dalla cancelleria scolastica fino ai prodotti alimentari.Chi in quegli anni non ha sognato di essereC'era l'imbarazzo della scelta e ci si poteva immedesimare in una di loro per aspetto fisico o carattere. Quest'anniversario fa tornare indietro nel tempo, a quando si sognava l'amore e l'amicizia attraverso i grandi occhioni dei fumetti giapponesi.