Rossano Rubicondi, la commozione a Storie Italiane: «Voleva combattere»

A Storie Italiane il ricordo di Rossano Rubicondi, scomparso prematuramente negli Stati Uniti a causa di un tumore alla pelle. Dopo i funerali a New York venerdì, a Milano è stata organizzata una cerimonia per gli amici più intimi. Tanta la commozione negli ospiti in studio, in particolare per Roberto Alessi, collegato in studio con la trasmissione condotta da Eleonora Daniele.

Rossano Rubicondi, il ricordo a Storie Italiane

«È difficile quando una persona ci lascia. Rossano era anche un ragazzo molto litigioso, io stesso ho fatto fatica a perdonarlo perché era irascibile. Dobbiamo imparare a cercare solo gli aspetti di luce», spiega Alessi.

Rossano Rubicondi, la lettera di Ivana Trump

Eleonora Daniele mostra anche la lettera che Mara Venier ha letto a Domenica In. Sono le parole di Ivana Trump, legata per vent'anno al 49enne. Nell'ultimo anno gli è stata molto vicina e lo ha aiutato ad affrontare la malattia. Gli amici ribadiscono che Rubicondi non aveva rinunciato alle cure, ma voleva combattere e vincere.

