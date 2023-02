Rosa Chemical non conosce Mattarella: «Presidente del Senato?». È gaffe a Propaganda Live

di Redazione Web

Rosa Chemical non conosce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Sembrerebbe proprio così. La rivelazione musicale del Festival di Sanremo 2023 continua a far parlare di sé. In un'intervista rilasciata a Propaganda Live Manuel Franco Rocati (suo nome all'anagrafe) si è reso protagonista di una gaffe, dimostrando di non sapere chi fosse Mattarella. Il video risale alla settimana sanremese, ma a renderlo virale in queste ultime ore ci ha pensato Selvaggia Lucarelli.

L'intervista a Propaganda Live

«Stasera c'è Mattarella, sai chi è?» ha chiesto Diego Bianchi all'artista. Rosa Chemical a quel punto risponde confuso: «So chi è, è un politico italiano...». «Il presidente del Consiglio... Del Senato?», continua sbagliando a dare la risposta. Alla fine aiutato da Bianchi conclude: «Presidente della Repubblica, ma lo sapevo», dice l'artista ridendo.

Il video non è passato inosservato alla giornalista Selvaggia Lucarelli che lo ha ripescato condividendolo sui social: «Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò - conclude - il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 16:33

