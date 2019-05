Roberta Lanfranchi, parla l'ex velina: «Quando mi chiamò Antonio Ricci per Striscia pensai a uno scherzo»

Paolo Bonolis, lutto in famiglia: il conduttore salta il Festival di Dogliani​

Ex velina mora, ma non solo: definirecon una sola delle tante esperienze professionali appare decisamente riduttivo. L'attrice e conduttrice radiofonica e televisiva, infatti, ha avuto una carriera ricca di successi in diversi ambiti e, a Verissimo, si racconta così.Pochi conoscono l'attività teatrale di, divenuta popolare soprattutto come velina mora di Striscia la Notizia nella seconda metà degli anni '90. Oggi, a 45 anni, Roberta Lanfranchi ha rivelato: «Mi chiamòe io, pensando fosse uno scherzo, risposi "E io sono Monica Bellucci" e riattaccai. Lui mi richiamò dicendomi "Sono davvero Antonio Ricci, è l'ultima volta che ti chiamo". A quel punto ho risposto seriamente». Molto divertente l'aneddoto su uno dei provini per Striscia: «Avevo i pantaloni da ciclista e gli stivali fino a sotto le ginocchia, un outfit imbarazzante a rivederlo oggi».Dopo il matrimonio con, da cui ha avuto i figli Matteo e Francesco,ha divorziato nel 2007 e dopo due anni ha iniziato una relazione con l'autore tv. Nel 2012 arrivò prima il matrimonio tra i due e poi la nascita del figlio, Ettore. Del marito,racconta: «Lui è molto diverso da me. Io sono solare ed estroversa, lui è un po' orso. All'inizio non lo sopportavo nemmeno, era freddo e impassibile, oltre che molto introverso. Ricordo quando mi ero trasferita a Milano, mi manda un messaggio chiedendomi di andare a cena. Poi ha pagato il conto ed è andato via, a quel punto mi ero rassegnata. Poi ci siamo rivisti a Roma ed è stato come le calamite sul frigorifero: da lì è partito tutto».ricorda anche due popolari conduttori televisivi con cui ha avuto la possibilità di lavorare,: «Non posso non pensare a loro con piacere, erano entrambi due bellissime persone, senza neanche un briciolo di male, di cattiveria».