Ricky Tognazzi e la confessione in diretta sulla moglie Simona Izzo a Oggi è un altro giorno: «Non posso farne a meno»

Ricky Tognazzi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla moglie Simona Izzo e alle altre due sorelle di lei. La famiglia annuncia un format familiare in cui si racconteranno, con una lente particolare sulle tre sorelle, molto unite insieme alla madre.

Sull'unione delle sorelle scherza proprio Ricky che parlando degli ex cognati afferma: «Sono stati tutti sepolti». In realtà sono vivi e vegeti ma racconta che nella famiglia Izzo quando entra un uomo c'è subito un'accoglienza calorosa, quando poi ci si lascia questo viene ostracizzato, non può essere più nemmeno nominato: «L'unico che solidarizza e mantiene i rapporti con tutti alla fine sono io, ma perché li capisco bene», ironizza.

Pur punzecchiandosi con Simona, ormai da 36 anni, in diretta però ammette di non poter fare a meno della compagna. Le sorelle spiegano che il trucco del loro amore è anche nel carattere di Simona che è molto più comprensiva di loro due, ma Simona aggiunge: «Ricky è anche molto paziente e soprattutto lui è protetto da questa famiglia di donne». Ma Ricky chiude: «La verità terrificante è che non posso più fare a meno di lei. Io vorrei smettere e poi provo un giorno, ma al secondo giorno cedo». Simona replica: «Come puoi lasciare un uomo così».

