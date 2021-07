Reazione a catena , il "brutto" gesto dei campioni fa infuriare Marco Liorni: «Per favore...». Stasera, su Rai1, è andato in onda il consueto appuntamento con il quiz dell'estate. A sfidarsi, la squadra campione delle Scuffie e le sfidanti Gattomanti. Ma durante l'intesa vincente è accaduto un fatto inaspettato.

A cimentarsi nel gioco più atteso, le Scuffie composta da Laura, Matteo e Sabrina. Quest'ultima deve indovinare le parole misteriose dell'intesa, basandosi sulle definizioni realizzate dai suoi compagni di squadra. Laura e Matteo compongono la frase «si usa per leggere gli effetti dei medicinali». Sabrina, però, va nel pallone e invece di rispondere «bugiardino» sceglie il termine generico «foglietto».

L'errore incredibile fa scoppiare a ridere i componenti della squadra. Liorni, incredulo, chiede loro cosa sia successo e Sabrina risponde: «Laura me l'aveva detto, adesso mi guarda male». La risata fuori programma però non piace al conduttore che riporta ordine in studio: «Per favore, ritroviamo la concentrazione...». Alla fine, sono le Scuffie ad avere la meglio sugli sfidanti. Ma stasera i campioni non riescono a indovinare l'ultima parola (linfa, ndr). Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 21:49

