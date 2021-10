Rai 2 premia il cinema Made in Italy: «Amore e Libertà - Masaniello» debutta in prima Tv

Masaniello approda in tv. La storia di Tommaso Aniello d'Amalfi, meglio conosciuto come Masaniello, eroe napoletano protagonista della rivolta di Napoli del 1647, sarà trasmessa su Rai 2 giovedì 7 ottobre in prima tv, alle ore 23:55.

L'appuntamento di giovedì sera è imperdibile: sarà possibile vedere in chiaro, per la prima volta in televisione, «Amore e Libertà - Masaniello» scritto e diretto dal regista Giovanni Antonucci. La vicenda del film segue le gesta del famoso eroe napoletano, Masaniello, che nel luglio del 1647 guidò la rivolta del popolo napoletano contro il malgoverno del Viceré Duca D'Arcos. Il pretesto della sommossa, a lungo meditata negli animi dei napoletani, è l'istituzione di una nuova tassa sulla frutta. Masaniello, a capo di pochi, inizia l’insurrezione. Dopo l’iniziale vittoria però, rimane vittima di una congiura ordita ai suoi danni da quegli stessi amici che l'avevano incitato.

La Prima Tv di Masaniello si inserisce in una grande operazione culturale messa in atto dal direttore uscente di Rai 2, Ludovico Di Meo, che in questi mesi sta offrendo la possibilità al nuovo cinema italiano di trovare una più vasta platea di pubblico, con il posizionamento in prima visione di pellicole uscite in sordina in sala, mai proposte nel circuito televisivo, ma che sono meritevoli d'attenzione.

Ed è un Made in Italy completo, perché si tratta di pellicole che affondano le radici nella nostra storia, toccano il sociale, parlano di integrazione e contemporaneità. Sono film di ampio respiro, diretti da un novero di registi apprezzati ma non ancora popolari, interpretati da attori capaci, alcuni dei quali diventati nel tempo volti riconosciuti ed amati.

Nel ruolo di Masaniello Sergio Assisi ma nel cast ritroviamo anche Franco Nero, Anna Galiena, Antonio Casagrande, Patrizio Rispo, Anna Ammirati e tantissimi altri giovani al loro debutto, provenienti dalle migliori scuole di teatro e cinema del paese.

