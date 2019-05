Rai2, Freccero pensa a Fabio Fazio e rilancia Simona Ventura e Lucci

Fabio Fazio e Simona Ventura potrebbero essere le punte in attacco per la prossima stagione autunnale di Rai2, la rete diretta da Carlo Freccero. A Rai1 il direttore Teresa De Santis si è messa di traverso nei confronti di Che Tempo che Fa, il programma di Fazio, ritenuto un investimento troppo costoso che non ha dato gli ascolti desiderati (quasi sempre sotto il 20%). Se - come appare molto probabile - il contratto annuale con Officina (la società di produzione di Fazio che assieme a Magnolia è produttore del programma) non verrà rinnovato, Che Tempo che Fa se ne va in pensione e per il conduttore arriverebbe una nuova trasmissione su Rai2, da studiare con Freccero. Tra i due c'è un mezzo accordo. Fazio ha ancora due anni di contratto con Viale Mazzini.



La Ventura è rientrata bene con The Voice, seppure la semifinale di ieri sera abbia perso share. Per lei potrebbe aprirsi la conduzione di Pechino Express. Enrico Lucci comincia la nuova avventura il 5 giugno con Realiti, siamo tutti protagonisti, il primo Truman Show dell'informazione. Un format originale ideato da Umberto Alezio in collaborazione con Rai2 e prodotto con Fremantle. Ci saranno tre saggi (lo scrittore Aurelio Picca, il rapper Luché e Asia Argento). Tema principale l'attualità di vip e non vip protagonisti sui social. Fondamentale l'interazione con il pubblico, mediante proprio quei social, che gli animatori del programma - ironia della sorte - non usano. Perché soltanto Luché è presente su Instagram. E Asia Argento è uscita di recente da tutti i profili. Venerd√¨ 31 Maggio 2019, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA