Tutti a casa, sui social e abbracciamo la responsabilità: in quarantena è boom di hashtag

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 22:35

#iostocasa e #iorestoacasa sono due degli hashtag più gettonati sui social. Utilizzati un po’ da tutti. C’è chi posta mentre suona, chi canta, chi cucina, chi gioca con gli animali domestici. Chi legge. L’importante è fare qualcosa per non diventare paranoico nella quaratena. Sulla lettura ci sono anche #ioleggoacasa - l’hashtag creato dall’agenzia Visverbi di Barbara Castorina e Valentina Fontana - in cui molti giornalisti hanno posato con un libro in mano e #Iorestoaleggere, l’hashtag in cui si invita a condividere un video nel quale si legge un passaggio del proprio libro preferito. C’è anche #Iorestoacasatruccata, foto e video postati da donne invitate a combattere lo stress psicologico.Gli italiani – tranne qualche anarchico trasgressore – hanno capito che bisogna restare a casa per non diffondere ulteriormente il virus, tuttavia oltre a stare spaparacchiato sul divano bisogna rispettare le regole. Perché ognuno di noi ha le sue responsabilità. #AbbracciamoLaResponsabilità è l’hashtag creato dalla giornalista Filomena Leone, ex inviata del Tg5, di Matrix e diMartedì, attualmente conduttrice di Sky Tg24, ribattezzata Regina del #Telesorriso dal sito dedicato alle telegiornaliste. Tra coloro che hanno condiviso l’idea su Instagram (con post e storie di foto e video) diversi vip e volti radiotelevisivi: Eleonora Daniele, Filippo Bisciglia, Max Giusti, Savino Zaba, nonché il presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.Ma a casa è anche lecito sognare a occhi aperti ed evadere con la mente. E se non ci riesce la tv – sommersa dalle repliche – ci si prova sui social con #Torneremoaviaggiare, hashtag in cui si pubblica una foto di un viaggio che riporta a quando si poteva viaggiare. Per chi invece non ce la fa a stare lontano dai big del pallone, diversi conduttori sportivi tra cui Pierluigi Pardo e Diletta Leotta si danno un gran da fare con le dirette. Ma i campioni si divertono e fanno divertire anche con #StayAtHomeChallenge, lanciato dai calciatori, ci si sfida a suon di palleggi con un rotolo di carta igienica. Beh, almeno sulla carta la partita è vinta.