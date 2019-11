Pomeriggio 5, l'ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c***». Barbara D'Urso allibita

di Emiliana Costa

Giovedì 28 Novembre 2019, 19:29

Sule ultime novità.. Contrattempo, oggi, nel salotto di Canale 5. Durante un collegamento, una delle ospiti è sbottata in diretta, forse pensando di non essere ripresa.Si tratta della contessa, che in collegamento esterno, avrebbe avuto qualche problema con l'audio. «». In studio, Barbara D'Urso resta di sasso, poi cerca di riportare la calma. «- dice ironica -». Ma la contessa non si placa: «».Nel frattempo, l'audio viene alzato e torna la calma. La trasmissione può continuare.