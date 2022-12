Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò a Natale & Quale, uno dei giudici fa una gaffe tremenda: cos'è accaduto

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò sono stati tra i protagonisti di Natale & Quale, lo speciale natalizio del format Tale e Quale Show di Carlo Conti in onda su Rai Uno domenica 11 dicembre. Nel corso del loro giudizio però è stata fatta una gaffe e loro si sono subito sbrigati a farlo notare.

La gaffe

La coppia si è esibita nei panni di Achille Lauro e Annalisa Scarrone nella cover di Jingle Bell Rock, un'esibizione che poi, come sempre, è stata commentata dai giurati del programma. La loro performance è piaciuta molto al pubblico, ma non a Malgioglio, nonostante la grande stima che ha sempre detto di nutrire per Pretelli. Pollice su invece per il comico Ubaldo Pantani, che ha imitato il celebre astrologo Paolo Fox, e nel dare il giudizio ha però fatto uno scivolone. L’artista ha infatti affermato: «Le stelle ci dicono che potreste avere una storia sempre se non l’avete già avuta».

I due hanno avuto un momento di imbarazzo, rotto poi da Rosalinda che ha dichiarato: «No, siamo impegnati con altre persone». Tutti e due infatti hanno trovato l'amore nel corso del Grande Fratello Vip, lei incontrando Andrea Zenga, con cui ha una relazione da anni, stessa cosa Pretelli che invece è legato sentimentalmente a Giulia Salemi.

