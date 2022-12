GFVip, la moglie di Attilio Romita sempre più arrabbiata. Mimma su Twitter: «Lo amavo, avevo fiducia in lui» Da ieri la donna ha iniziato a rispondere a molti sui social, spiegando di essere convinta che non sia colpa del montaggio, che Attilio ama essere protagonista e che probabilmente ci sono cose che lei non sa





Continua la crisi coniugale tra Attilio Romita e Mimma Fusco. Una crisi di cui molto probabilmente il giornalista, concorrente del Grande Fratello Vip, non è nemmeno a conoscenza. L'uomo ha ammesso di essere attratto dalla coinquilina Sarah e le sue parole non sono andate giù alla moglie che ha replicato alle sue parole con un tweet al vetriolo. Leggi anche > Ballando con le Stelle, la mamma di Alessandro Egger chiede aiuto a Signorini: «La Rai non mi dà diritto di replica» Lo sfogo sui social Dopo aver invitato l'uomo ad avviare una relazione con Sarah, ha anche cambiato la sua immagine profilo con una foto di loro due insieme. Poi ha commentato una foto di lei con Attilio scrivendo: «Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. Godeva della mia fiducia! Incondizionata». Il riferimento al passato fa pensare che Mimma sia arrivata alla decisione di separarsi o quanto meno di prendersi una pausa dal marito. Da ieri la donna ha iniziato a rispondere a molti sui social, spiegando di essere convinta che non sia colpa del montaggio, che Attilio ama essere protagonista e che probabilmente ci sono cose che lei non sa e sono forse al livello di quello che ha sentito. A chi le ha detto di parlargli ha spiegato chiaramente: «Non voglio confronti». Leggi anche > Federica Panicucci, sfuriata in diretta a Mattino Cinque: «Per me finisce qua». Cosa ha detto al suo ospite Intanto Attilio resta ignaro di tutto il putiferio scoppiato nella sua vita familiare. Molto probabilmente nella prossima puntata Signorini farà presente al giornalista gli sfoghi della moglie e quella che sembra essere la sua decisione. Come reagirà il vippone? Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. — mymmafusco (@mymmafusco) December 7, 2022 Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA