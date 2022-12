Giulia De Lellis parla dei suoi attacchi di panico: «Mi ha salvata Carlo». Poi fa una confessione sul suo futuro...

Giulia De Lellis intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato della sua storia d'amore con Carlo Beretta. La nota influencer ha anche spiegato come è cambiata la sua vita negli ultimi anni e di come, in questo cambiamento, abbia influito la fine del matrimonio tra i suoi genitori, avvenuta tre anni fa.

La separazione dei genitori e gli attacchi di panico

«Sono in una fase bellissima dove sto cercando di realizzarmi come donna. Mi sto dedicando ai miei affetti, al mio fidanzato, al mio lavoro. La prima separazione tra i miei genitori l'ho vissuta male. Fortunatamente è durato poco quel periodo. La seconda volta ero più preparata, me l'aspettavo. Oggi ho un rapporto meraviglioso con loro». Ha spiegato come ha provato a non prendere le parti di nessuno dei due e a cercare di dividersi per l'uno e per l'altra.

Giulia poi si è messa a nudo parlando dell'ansia e degli attacchi di panico di cui ha sofferto molto. Questo aspetto della sua vita, molto tormentato, lo ha spesso raccontato anche ai suoi followers, decidendo di mettersi a nudo per poter essere di aiuto a chi come lei ha avuto e ha gli stessi problemi. «Sono stata un po' più esposta alla pressione e alla responsabilità di dover condividere sui social ogni aspetto della mia quotidianità. Oggi i miei disturbi stanno bene grazie al mio analista, che consiglio a tutti. Prima scappavo e mi chiudevo quando sentivo che stava per arrivare un attacco di panico».

L'amore

Non nasconde che a "salvarla" sia stato anche il suo Carlo: «L'amore è stata una medicina incredibile. Un'amore sano mi ha portato un senso di completezza, è stata una ciliegina sulla torta. Oggi c'è Carlo da poco più di due anni, lui è una persona preziosa, dai valori autentici, ci supportiamo tantissimo. Lui crede molto in me, io sogno di passarci molto tempo. Ho paura delle frasi impegnative, ma immagino cose meravigliose che possono accadere in futuro».

Ricorda anche le storie passate, su cui ha scritto un libro, dove parla dei numerosi tradimenti: «Sono state una serie di esperienze che mi hanno fatta diventare la persona che sono oggi. Sono orgogliosa del mio libro, visto che ha aiutato anche ragazze e ragazzi ad uscire da certe situazioni. Nonostante la sofferenza, quando ne parlo ho sempre il sorriso. Ho un ricordo meraviglioso anche di quella fase».

