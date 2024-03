Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin traslocano nella villa da 20 milioni, Fiorello: «Le zanzare le uccide Sinner, il campanello lo suonano i Maneskin»

di Redazione Web

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin traslocano nella villa da 20 milioni di euro in Liguria. L’Ad di Mediaset e la conduttrice lasciano il Castello Paraggi, dove vivevano da diversi anni, per trasferirsi nella loro nuova abitazione a Portofino. Il trasloco dovrebbe avvenire a breve. Sulla notizia si è scatenato Fiorello, che ne ha parlato a VivaRai2!.

Cosa ha detto Fiorello

«Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Måneskin», dice ironicamente Fiorello, che scherza anche sul presunto interesse di Mediaset per Amadeus: «Pier Silvio, vedi che parlo sempre di te! Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus».

La puntata di VivaRai2 del 21 marzo

Nota dolente della puntata, come anche la descrive il conduttore, sono i recenti scandali politici nella regione Puglia. «Ecco il titolo ‘La città dei quattordici clan e quel tesoro da un miliardo’.

L’attenzione si sposta poi sul caso di Carmen Lorusso, detta Mari, la donna al centro dell’inchiesta che sta stravolgendo il capoluogo pugliese: «È indagata? Ah no, ‘domiciliarizzata’. ‘La consigliera trasformista, dai circoli vip al libro sull’amore’. Ora leggiamo il curriculum perché non ne sappiamo tanto: moglie di Giacomo Olivieri, ritenuto l’artefice dell’inquinamento elettorale che ha scatenato la bufera nella regione e figlia dell’oncologo Vito Lorusso, arrestato a luglio per peculato e anche per furto di farmaci» – argomenta lo showman, per poi ironizzare – «Ma la vera protagonista cool della coppia è lei: io non ci vedo nulla di sospetto».

