di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e Jalias, sono le vincitrici dell’ottava edizione di “. Le stagioni dell’Oriente”. La finale dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, andata in onda il 14 aprile 2020, è stata la più seguita di tutte le edizioni del programma.N.: «E’ stato emozionante. In Corea ci hanno fatto girare in pratica due finali senza saperlo.ci ha detto se suonano i tamburi avete vinto, e i tamburi non suonavano. Quando ho visto la trasmissione ci ho messo un po’ a realizzare»J: «Quando poi hanno iniziato a suonare eravamo incredule, ci abbiamo messo un po’ a realizzare. Prima ti illudono di aver perso, poi di aver vinto e quindi non ci capisci niente»N.: «Ho fatto una videochiamata a Carolina (Wedding Planner conarrivati secondi, ndr). È una persona splendida e ha detto delle cose di noi bellissime anche prima della finale per il messaggio positivo che abbiamo portato al programma. Non è assolutamente la spalla di Enzo, anzi ha trascinato lei la coppia. E Miccio non è solo ‘Lo spietato? Ma anche una persona incredibile»J: «Quando condividi un viaggio così lungo e intenso si crea un legame molto forte»N.: «Eravamo allenate dal Collegio, era qualcosa di più statico, ma eravamo già state lontano dagli affetti e senza telefoni e questo ci ha aiutate»N.: «Io sono la sognatrice che non stacca mai i piedi da terra, ma con Pechino sono molto cresciuta e non ho smesso di voler tramutare i sogni in fatti»J: «In realtà ho un’ideologia romantica ma non credo tanto nell’amore. Non mi piace essere definita»J: «Assolutamente sì. Soprattutto all’inizio non credevamo minimamente di poter arrivare in finale, quindi ci siamo godute il viaggio e le persone. Poi però quando abbiamo capito che avevamo la possibilità effettiva vincere siamo partite a razzo!»N.: «Prima di partire c’era una Nicole ansiosa che voleva essere più grande dell’età che aveva, sono tornata più libera ed ho capito l’importanza di godersi la propria età»J: «Indubbiamente. Sono cresciuta tanto. Sono tornata capendo davvero la bellezza di avere un posto da poter chiamare casa come la miaJ: «Mi fa strano, ora l’idea di abbraccio è lontana, ma sono convinta che torneremo presto a farlo e a viaggiare. Appena è scoppiata la pandemia a Bergamo, sentivo un’ambulanza ogni mezz’ora e il suono delle campane era terribile, ora per fortuna la situazione sta migliorando»N.: «La Tailanda perché eravamo più spensierate, i templi erano una figata. Ce la siamo goduta di più. La popolazione poi è meravigliosa, sempre sorridente e gentile anche quando non avevano nulla. Mi ha davvero dato tanto.»J: «Ho viaggiato tanto nella mia vita ma ho sempre voluto andare via dai quei luoghi, dalla Corea invece no: è il mio posto nel mondo. Sono sicura che ci tornerò»N. e J: «I gladiatori. Ci hanno fatto da papà per tutto il viaggio. Vogliamo dedicare a loro un quarto della nostra vittoria. Hanno saputo mantenere la competizione e l’affetto»N.: «Lui deve trattare con cinismo la gara, però ho visto tutto l’affetto che ha avuto nei nostri confronti. Gliel’ho letto negli occhi e spero sia orgogliosi di noi. Costantino è Pechino Express, senza di lui il programma non sarebbe lo stesso»J: «A me all’inizio mi spaventava tanto, poi ho capito che è una persona che umanamente ha tanto da dare. Gli voglio proprio bene»J: «Appena possibile vado da Nicole nei suoi posti del cuore»N.: «La porto a Trastevere così le faccio vedere i pub seri e poi la porterei in Sardegna e a Londra»J: «Vorrei vivere riuscendo a fare quello che mi piace, anche se ancora non so cosa implichi. So solo che non voglio dover passare la mia vita in attesa delle vacanze estive»N.: «Per una volta vorrei essere pratica. Vorrei tornare a fare quello che ho sempre amato: il teatro. Poi vorrei riscoprire il cinema in maniera più professionale, io mi definisco la figlia d’arte di Tarantino, perché dà sfogo all’animo umano»N.: «Vorrei fare esperienze di cui andare orgogliosa. L’Isola sarebbe figo, ma anche Celebrity Hunted. Posso aggiungere un’altra cosa, anzi due?»N: «Voglio dire alla nostra generazione di farsi avanti perché noi possiamo dare tanto e di non farsi sottovalutare, perché siamo perfettamente in grado di affrontare un viaggio del genere. E la seconda è un grande Vaffa, ti prego scrivilo, a tutti quelli che parlano male di Pechino. Mi ha regalato grandi emozioni anche stando sul divano, è un’esperienza incredibile e solo chi lo vive può capire»