Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa. L'intervista al Pontefice, che dovrebbe iniziare alle 20.35 circa, non è certamente stata improvvisata, ma è anzi frutto di un dialogo che tra i due va avanti da tempo. Francesco parlerà in collegamento video da Casa Santa Marta, in Vaticano, dove risiede.

"È una grandissima responsabilità e un grandissimo dono. È una cosa straordinaria per la televisione, ma che va ben al di là della televisione"



Questa sera in esclusiva Rai l'intervista di @fabfazio a Sua Santità Papa Francesco. @chetempochefa dalle 20 su #Rai3. @Tg1Rai pic.twitter.com/uh9sfJCXoX — Rai3 (@RaiTre) February 6, 2022

Circa due anni fa, infatti, Papa Francesco, intervistato da Repubblica, citò Fabio Fazio che, per il quotidiano di Largo Fochetti avevo scritto un intervento dal titolo "Le cose che sto imparando", pubblicato nel momento in cui tutti, in pieno lockdown, erano costretti in casa.

Papa Francesco, citando espressamente le parole di Fazio, si disse molto colpito

in particolare in particolare dal «fatto che i nostri comportamenti influiscono sulla vita degli altri Ha ragione ad esempio quando dice: "È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua". Questa cosa mi ha molto colpito».

L'invito di Fabio Fazio, quindi, non è un qualcosa di improvvisato, ma che è maturato durante questi ultimi due anni e che era stato avanzata già da qualche tempo e che ora, proprio pochi giorni fa, Papa Francesco ha deciso di accettare.

Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità.

Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci.@repubblica https://t.co/JJa3mGZ4x4 — Fabio Fazio (@fabfazio) March 18, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA