Paola Perego, nuova edizione de La Talpa: «Io e Simona Ventura saremmo una coppia esplosiva»

di Redazione web

Paola Perego è stata l'ultima concorrente a essere eliminata da Ballando con le Stelle. Tuttavia, lei e il suo ballerino Angelo Madonia, non perdono le speranze, dato che, potrebbero ritornare in gara tramite lo spareggio. Comunque sia, la conduttrice pensa anche ai suoi progetti futuri e, in una recente intervista ha dichiarato che le piacerebbe tornare a condurre uno dei suoi reality show storici: La Talpa.

L'intervista di Paola Perego

Paola Perego ha rilasciato un'intervista a Tv Talk dove ha rivelato: «Sì, tornerei a condurre La Talpa, magari con Simona Ventura, saremmo una coppia esplosiva in un reality. In questi anni più volte si è parlato di rifarla e ci siamo avvicinati alla possibilità che venisse prodotta una nuova edizione. Però si tratta di un reality che ha un alto costo e in questi periodi non è facile trovare un’azienda che faccia questi grandi investimenti. Sarei pronta a rifare La Talpa anche in questo momento. E lo sarebbe anche la mia inviata, Paola Barale. Il programma si basa molto sulla detection. Oggi, con l’esplosione del crime in tutti i settori, la trasmissione sarebbe meravigliosa puntando tutto sul giallo».

Le dichiarazioni di Paola Perego

Infine, Paola Perego ha concluso la sua intervista esprimendo la sua opinione sui reality show: «Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA