Paola Perego, la reazione (zen) dopo l'eliminazione da Ballando con le Stelle: «Pazienza»

Paola Perego e il suo ballerino Angelo Madonia sono stati eliminati durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice e il campione del mondo di valzer non sono riusciti a battare Giovanni Terzi allo spareggio e, quindi, ecco che, da sabato prossimo, dovranno assistere alla gara dalle poltroncine dell'Auditorium Rai del Foro Italico. Subito dopo l'eliminazione, Paola ha espresso il suo parere sull'esperienza nel programma di Milly Carlucci.

Paola Perego eliminata da Ballando

Paola Perego è stata la terza eliminata di Ballando 2023, programma che ha richiesto molto sforzo fisico (si è rotta anche una costola) e mentale. La conduttrice, infatti, aveva dichiarato anche a Domenica In, che il programma la stava mettendo alla prova anche dal punto di vista caratteriale, dato che, voleva mostrarsi al pubblico anche sotto un'altra veste.

Subito dopo l'eliminazione, dietro le quinte, Paola ha detto: «Che dire di questo risultato? Allora, io sono arrivata fino alla sesta puntata e sono molto felice. Mi dispiace, però, per te Angelo. Mi dispiace perché tu sei un campione, però ti sono capitata io eh vabbè pazienza. Ormai è andata così e va benissimo. Volevo dire grazie a tutti per il sostegno che ci avete dato in queste settimane sono felice di essere arrivata fino a qui… vedremo se il ripescaggio sarà dalla nostra».

Le speranze di Angelo Madonia

Angelo Madonia, nonostante il risultato non si dà per vinto e spera nel ripescaggio: «Nessun dispiacere, io invece sono contentissimo di aver condiviso queste sei settimane insieme a Paola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 11:07

