Paola Perego a Domenica In: «Ho speso così tanti soldi in psicoterapia che avrei potuto comprare tre appartamenti»

Paola Perego è stata la prima ospite di Domenica In. La conduttrice si è raccontata a cuore aperto all'amica Mara Venier e insieme a lei ha ripercorso la sua vita dall'infanzia fino al matrimonio con Lucio Presta e all'esperienza a Ballando con le Stelle. Paola ha parlato anche dei momenti più difficili della sua vita, alcuni collegati agli attacchi di panico di cui ha cominciato a soffrire quando aveva 16 anni e da cui, ora, è guarita.

L'intervista di Paola Perego

Paola Perego, nel corso della sua intervista a Domenica In, ha raccontato anche il percorso di psicoterapia che negli anni l'ha portata a risolvere il problema degli attacchi di panico: «Il primo che ho avuto si è verificato quando avevo 16 anni, ero in macchina con il mio fidanzatino del tempo e a un certo punto mi sono accorta che l'aria non mi entrava più. Ho avuto paura di morire. Da quel momento in poi, gli attacchi si sono verificati in varie occasioni ma, una volta, questo fenomeno non aveva un nome, quindi, tutti pensavano fosse esaurimento nervoso. Ho cominciato un percorso di psicoterapia che è durato anni e, inizialmente, mi hanno aiutata con alcuni farmaci. Finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscita a sconfiggerli. Ho speso tanti soldi in psicoterapia che avrei potuto comprare tre appartamenti. Comunque, ora sto bene perché quando capisci chi sei e hai consapevolezza di te, non ti preoccupi più di piacere agli altri».

Paola Perego: «Dicevano che ero fredda ma prendevo psicofarmaci»

Paola Perego a Ballando

Paola Perego è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle e si sta molto divertendo all'interno del programma condotto da Milly Carlucci, anche se, provando si è fratturata una costola: «Mi dispiace perché tutti hanno subito pensato che Angelo (Madonia, il maestro, ndr) mi avesse fatto fare cose troppo difficili, in realtà, lui non ha colpa di ciò che è successo.

