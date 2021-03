Paola Caruso con il nuovo fidanzato a A Domenica Live: «Con lui mi sento sicura». Barbara d'Urso commossa

A Domenica Live, Paola Caruso siede mano nella mano con il nuovo fidanzato, il pugile Dario Socci: «Con lui è diverso. Mi fa sentire sicura». Barbara D’Urso domanda dettagli sul primo incontro.

Dario Socci racconta: «Le ho mandato un messaggio su Instagram, lei non mi ha risposto all’inizio». Paola Caruso spiega: «Ero traumatizzata dagli uomini, non ho risposto. Ho lavorato per un suo amico, ho fatto una sponsorizzazione per un suo amico a Salerno e lui è venuto».

Il primo bacio è avvenuto in auto, dopo due appuntamenti. Paola Caruso, che da due anni non aveva una relazione, ricorda: «È stato lui a baciarmi. Prima magari ero io a prendere l’iniziativa… adesso…».

Dario Socci si mostra timido, caratteristica che Paola Caruso apprezza. Il giovane però si confessa «molto preso». La timidezza però con lei rimane: «Ci siamo visti cinque/sei volte», confessa il campione. Anche Paola Caruso è “presa”: «È diverso con lui. Ieri ha combattuto, ha vinto, mi ha chiamata e mi ha detto: “Ho vinto, stai tranquilla, non mi sono fatto male”. Quello “stati tranquilla” ti fa sentire protetta».

Si parla anche della madre biologica e di quella adottiva di Paola Caruso. Dario Socci deve ancora incontrarle. E non ha ancora conosciuto neppure il figlio di Paola, Michelino.

Barbara D’Urso poi manda in onda una “lettera” di Socci per la fidanzata. Paola Caruso scoppia in lacrime e, felice, lo bacia.

