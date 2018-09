Panariello prende in giro Vaporidis: «È invecchiato, sembra il mi nonno!». Il selfie su Twitter

Ma che ha fatto Vaporitis?? 😱 ma come è invecchiato!! In confronto a me sembra il mi nonno! 😁😁😁 pic.twitter.com/vYwZK5I5BV — Giorgio Panariello (@GioPanariello) 5 settembre 2018

Qualche anno fa era diventato un sex symbol per le giovani generazioni, grazie ad alcuni film come Notte prima degli esami, Maschi contro femmine (e il suo sequel Femmine contro Maschi) e non solo: parliamo di, attore italiano di origini greche, che però negli ultimi anni ha visto un notevole cambio di look.Un cambio non del tutto voluto, dato che la stempiatura e qualche capello in meno lo hanno costretto a rasarsi la testa a zero. E, con lui proprio in Notte prima degli esami - Oggi, in cui interpretava il suo papà. ha scherzato sul suo aspetto, postando un selfie sul suo profilo Twitter.«Ma che ha fatto Vaporidis? Ma come è invecchiato, in confronto a me sembra il mi nonno!», si legge nel tweet di Panariello, che effettivamente al fianco dell’attore, molto più giovane di lui, non sfigura. Sebbene la barba e i capelli bianchi tradiscano invece un’età non esattamente da ragazzino.