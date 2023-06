Ornella Muti: «Mi offrono cose orribili come l'Isola dei Famosi»

di Redazione Web

Ornella Muti prima di salire sul palco del Filiming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca per ricevere il premio speciale alla carriera si concede alla stampa ma sempre con uno sguardo al passato e al grido: «Non mi date mai del "lei", è istituzionale», ha sottolineato l'attrice. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Francesco Nuti, il ricordo di Ornella Muti: «Un poeta, era una persona meravigliosa»

Ornella Muti: «Giù le mani dall'orsa Jj4. È folle ucciderla perché ha fatto l'animale»

Ornella Muti, facendo riferimento all'oggi, ha raccontato alla stampa: «Mi offrono cose orribili come L'isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono? Perché se vai poi sull'isola alla fine vieni distrutto - ha sottolineato l'attrice -. Si è vero ci sono soldi di mezzo, ma non amo fare scelte che non siano nella mia linea di pensiero e io non sono fatta per queste cose e preferisco così stare a casa».

La bellezza

«Quella ero e questa sono - ha raccontato ironicamente Ornella Muti-. È difficile dire quanto la bellezza mi abbia aiutato.

Sui suoi progetti futuri, l'attrice ha sottolineato: «Ho appena finito di fare una piccola parte nel film di Giorgio Amato, Lo sposo indeciso, in cui faccio la madre di Ilenia Pastorelli. Mi piace partecipare a dei piccoli film in cui c'è qualcuno che ancora ci crede e ci prova».

La politica

«Io sono una che si è sempre tenuta fuori dalla politica, perché sono un'ingenua, una credulona e la politica è tutto meno che questo - ha spiegato Ornella Muti -. Ho solo un pò di paure per il mondo arcobaleno, per noi donne. Ho conosciuto la Meloni prima che diventasse premier e l'ho trovata una persona molto gradevole, ma le idee sono le idee e ognuno ha le sue».

Dunque, ha concluso: «Così per quanto riguarda il mondo gay è un mondo che c'è e va protetto come vanno regolamentate le adozioni senza esasperare troppo le cose. L'amore andrebbe protetto sempre se no di che parliamo? Di foto su Instagram?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA