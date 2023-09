NOW, nuovi prezzi (da 6,99 euro al mese) e la novità dell'abbonamento Premium: cosa cambia

di Redazione web

NOW, il servizio in streaming di Sky e uno dei player più rilevanti del panorama italiano, continua a crescere e rinnova la sua offerta commerciale, con prezzi vantaggiosi e un’esperienza personalizzabile a seconda delle proprie esigenze.

Da oggi NOW, con tutto lo Sport di Sky in diretta e on demand, le Serie TV, gli Show imperdibili e il grande Cinema italiano e internazionale, è disponibile a un prezzo davvero conveniente grazie all’offerta che prevede pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo.



Dal 28 settembre, la nuova offerta si affianca all’esperienza Premium senza pubblicità sui contenuti on demand e che prevede la visione su due dispositivi in contemporanea, sia per il pass Cinema+Entertainment sia per il pass Sport, con l’aggiunta della novità dell’audio immersivo Dolby Digital 5.1.

Quanto costa la nuova offerta di NOW

La nuova offerta con pubblicità con tutte le Serie TV e gli Show di Sky in diretta e on demand costerà 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza, e prevede la visione da un dispositivo alla volta. Sarà possibile sottoscrivere la stessa offerta a 6,99 euro al mese con il piano annuale. I nuovi clienti NOW potranno inoltre scegliere la combinazione che include, oltre alle serie TV e gli show di Sky, anche il grande cinema, a un prezzo di 11,99 euro/mese o a 14,99 euro/mese aggiungendo tutti i vantaggi offerti da Premium.

Cosa si potrà guardare

Gli appassionati di sport potranno godersi tutto lo sport di Sky in diretta – inclusa la UEFA Champions League con 121 partite su 137, il calcio europeo, 3 partite su 10 a giornata di Serie A TIM, tutta la Serie BKT e la Serie C NOW- con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione – oltre a tutte le gare di F1 e MotoGP, il grande Tennis, i mondiali di rugby, la Ryder Cup di golf e molto altro – a 14,99 euro/mese. Chi vuole fruire di tutti gli eventi sportivi live su due dispositivi in contemporanea e con l’audio Dolby Digital 5.1, potrà acquistare il Pass Sport Premium a 19,99 euro/mese.

Saranno presenti anche altre offerte vantaggiose su tutti i Pass per chi sceglierà di abbonarsi con una permanenza minima di 12 mesi.

«Questa nuova offerta ci permette di rendere i nostri contenuti ancora più accessibili e di rispondere meglio alle diverse esigenze dei nostri abbonati», commenta Lorenzo Foglia, Senior Director di NOW. «Grazie all’inserimento della pubblicità sui contenuti on demand offriremo la qualità e la varietà di NOW a un prezzo più vantaggioso. E con Premium, i nostri abbonati potranno vivere una esperienza ancora migliore con la visione su due dispositivi in contemporanea e un audio davvero potente. Tutto questo avviene nel periodo più importante dell’anno con la ripartenza della stagione sportiva e il ritorno dei nostri show più attesi».

La campagna di comunicazione

Le grandi novità introdotte da NOW sono raccontate in una nuova campagna di comunicazione, ideata dalla Sky Creative Agency. La pianificazione media parte oggi e sarà on air su TV e canali digital, anche con formati impattanti e innovativi. Lo spot di 30”, con il suo tono di voce fresco e irriverente, continua il racconto “Questo è NOW” attraverso l’ampia programmazione di NOW con tanti testimonial d’eccezione come Salvatore Esposito, volto del cinema italiano e di serie TV di successo internazionale come “Gomorra”. Francesca Michielin, per il secondo anno alla conduzione di X Factor, farà gli onori di casa per il mondo degli Show, mentre a raccontare lo Sport saranno i campioni delle squadre italiane impegnate nella UEFA Champions League.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 15:40

