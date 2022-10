«Nido Vuoto», torna su Sky l'ultima storia di Paola Cortellesi nei panni di Petra: ecco quando e dove vederla

Arriva su Sky la quarta e ultima delle storie di «Petra - Seconda stagione» la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. «Nido vuoto», sarà in prima tv mercoledì 12 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

La storia

Il furto di una pistola molto importante innesca una catena di omicidi che sembra non avere fine. Le indagini si sviluppano all’interno del mondo delle baby gang, dove alcuni ragazzini sopravvivono seguendo le terrificanti leggi della strada, senza adulti di cui potersi fidare. Intanto, nelle vite private di Petra e Antonio si fanno largo novità sorprendenti, che segnano l’inizio di un’importante fase di cambiamento per entrambi.

Petra Delicato

Le quattro storie gialle, tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, vedono il ritorno di Paola Cortellesi nei panni dell’ispettore Petra Delicato, personaggio che ha conquistato il cuore del pubblico, insieme all’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte, diretti da Maria Sole Tognazzi che guida il set anche questa seconda stagione. Sempre ambientate a Genova, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Le sceneggiature sono scritte con la collaborazione di Paola Cortellesi.

