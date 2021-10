Nicoletta Romanoff è stata ospite di Serena Bortone nel salotto del pomeriggio di Rai Uno, “Oggi è un altro giorno”. Nicoletta Romanoff racconterà la vita della stilista Marta Marzotto nella terza puntata di “Illuminate”, la docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai3, in onda giovedì 14 ottobre in seconda serata.

Leggi anche > Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis a “Oggi è un altro giorno”: «Così ha tutto un senso, progetto voluto da Dio»

Leggi anche > Nicoletta Romanoff a Oggi è un altro giorno racconta la docuserie su Marta Marzotto: «Quando me l'hanno proposto...»

Nicoletta Romanoff a “Oggi è un altro giorno” il programma tv su Marta Marzotto

Nicoletta Romanoff, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, racconterà la vita della stilista Marta Marzotto nella terza puntata del programma Rai “Illuminate": «Quando mi hanno proposto di accompagnare gli spettatori – ha spiegato alla conduttrice - in questa scoperta di Marta ho accettato immediatamente. Una donna che mi ha sempre inspirato senza conoscerla a fondo come la conosco ora. Una donna libera, autentica. E’ probabilmente questo che mi ha attratto così tanto».

Le donne moderne le devono molto: «Le dobbiamo molto, è da prendere come esempio. Una persona autentica che non ha mai nascosto le sue origine, anzi era il suo punto di forza. Nel programma ho imparato che la parte più bella di Marta non era la parte mondana, abilità imprenditoriale o bellezza. La parte più bella era quella interiore, la ricerca, la spiritualità, la capacità di fare buon viso a cattivo gioco e rialzarsi sempre».

Collegato in trasmissione anche il figlio di Marta Marzotto, Matteo: «L’anno prossimo saranno 30 anni che mi occupo di moda. Il primo oggetto di questo campo che ricordo erano un paio di scarpe di Chanel bicolore di mia madre. Le ho ancora davanti ai miei occhi e le potrei disegnare. E ricordo un altro abito di uno stilista molto famoso, nero con i ricami. La sua data di nascita coincide con la fashion week autunno inverno, la mia con quello primavera – estate. Se c’era qualcuno di predestinato eravamo noi due. Siamo usciti spesso insieme al sera, lei è testimone di cose inenarrabili su di me...»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA