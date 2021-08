Nicoletta Orsomando, l'addio del mondo della tv. Baudo: «Una vestale». Bizzarri: «Ricordo di un'età migliore di questa»

Nicoletta Orsomando, il ricordo della tv e del mondo dello spettacolo. La notizia della morte della storica annunciatrice ha commosso tanti vip, a cominciare da chi in Rai ha lavorato per tantissimi anni. Come Pippo Baudo, che la descrive così: «Era una vestale del teleschermo».

Lo storico conduttore Rai ricorda così Nicoletta Orsomando: «Lei è stata la prima annunciatrice, era una donna molto dolce, molto semplice, una vera amica dello schermo. Le annunciatrici erano delle dive domestiche, avevano una camera fissa sui loro primi piani, senza cameraman. Loro arrivavano, si truccavano da sole e facevano gli annunci. Erano delle vere e proprie vestali del teleschermo». Pippo Baudo svela anche un aneddoto che lo lega alla storica annunciatrice Rai: «Lei mi disse che lo zio, un musicista dell'Accademia di Santa Cecilia, andava in pensione e voleva vendere la casa che non gli serviva più. Io la vidi, mi piacque e la comprai, e adesso ci abito ancora».

Luca Bizzarri ha invece ricordato Nicoletta Orsomando con una certa nostalgia. «Eri nella tv, quella che per cambiare canale papà ci aveva infilato un tubetto di plastica, e se ci mettevi una mano sopra si vedeva meglio» - ha scritto l'attore e conduttore genovese su Instagram - «Addio, gentile signorina ricordo di un’età migliore di questa».

Addio Nicoletta Orsomando,gran signora della tv,rip — Clemente Mimun (@cjmimun) August 21, 2021

Clemente Mimun, attuale direttore del Tg5, ha invece ricordato così Nicoletta Orsomando: «Addio Nicoletta Orsomando, gran signora della tv, rip».

“Signore e signori, buonasera…”

Buon viaggio #NicolettaOrsomando, inimitabile maestra di garbo, eleganza, stile e professionalità ♥️ #rip pic.twitter.com/axFbsfJchw — Caterina Balivo (@caterinabalivo) August 21, 2021

Anche Caterina Balivo ha voluto omaggiare Nicoletta Orsomando: «Buon viaggio, inimitabile maestra di garbo, eleganza, stile e professionalità».

È uno dei miei primi ricordi della tv di quando ero bambina… Un punto di riferimento, sempre cortese e sorridente… Con lei se ne va un altro pezzo della nostra storia… #nicolettaorsomando 🌹 pic.twitter.com/mf4SbUYzK5 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 21, 2021

«È uno dei miei primi ricordi della tv di quando ero bambina… Un punto di riferimento, sempre cortese e sorridente...» - il ricordo di Barbara D'Urso - «Con lei se ne va un altro pezzo della nostra storia».

