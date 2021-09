Morto Willie Garson, l'attore di Sex and the City aveva 57 anni: l'annuncio commovente del figlio

L'attore Willie Garson, noto in tutto il mondo nei panni di Stanford - l'amico gay di Carrie Bradshaw in 'Sex and the City' - è morto a 57 anni. Lo ha annunciato il figlio sul profilo Instagram con un post commovente. Nessun dettaglio sulla morte è stato pubblicato, ma l'interprete lottava da tempo contro un tumore.

Leggi anche > Rosita Celentano, protesta alla Milano Fashion Week: «Ecco cosa rimane delle vostre pellicce»

Morto Willie Garson di Sex and the City

«Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha scritto Nathen Garson su Instagram. «Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto», ha aggiunto il figlio.

Morto Willie Garson di Sex and the City

Garson ha interpretato il migliore amico maschio di Sarah Jessica Parker per sei stagioni. Ha ripreso il ruolo nei film "Sex and the City" e "Sex and the City 2", e stava girando un revival della serie per HBO Max chiamato "E proprio così". Cynthia Nixon, Miranda Hobbes nella serie, ha voluto ricordarlo in un tweet. «Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre». Tanti colleghi hanno espresso il loro dolore sui social.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

Morto Willie Garson di Sex and the City

William Garson Paszamant era nato New Jersey e ha iniziato a studiare recitazione all'età di 13 anni presso l'Actors Institute di New York. Oltre a 'Sex and the City', ha lavorato nello show televisivo 'White Collar' e ha avuto anche ruoli in 'NYPD Blue', "Hawaii Five-0'e 'Supergirl'. Garson ha adottato suo figlio Nathen nel 2009.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA