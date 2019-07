Morgan sfrattato, Vittorio Sgarbi non può più ospitarlo a Sutri: «Inaudita ostilità»

di Silvia Natella

Aiutaredopo losta diventando più complicato del previsto.ha annunciato in un tweet che il cantantema che andrà nella vicina. Dietro il cambiamento ci sarebbe un veto interno aldella cittadina della Tuscia. Il critico d'arte, nonché sindaco di Sutri, aveva preso a cuore la situazione dell'ex leader dei Bluvertigo e gli aveva offerto una sistemazione.«Il musicista - si legge nel tweet - non verrà più a Sutri. Inaudita ostilità da parte dell’opposizione consiliare. Prevalsi pregiudizi e ignoranza. Sarà ospitato nella vicina Nepi». ​Lo storico e critico d'arte aveva messo a disposizione di Morgan il secondo piano diL'idea poi era diventata quella di farne un centro culturale per attività artistiche e musicali. Il progetto, tuttavia, ha trovato qualche ostacolo di troppo.Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione e il provvedimento è stato emesso daldopo le richieste di risarcimento a fronte del mancato pagamento degli alimenti alla figlia, da parte dell'ex moglie«Sono venuti a portare fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione», aveva urlato il cantante ai pubblici ufficiali che stavano eseguendo lo sfratto. ​Morgan, all'anagrafe, ha così dovuto abbandonare la sua casa di Monza, già venduta all'asta, a causa dei debiti accumulati nel tempo.