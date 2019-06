Morgan attacca Asia Argento dopo lo sfratto: «È cattiva». Dure parole dell'ex marito sull'attrice

Mercoledì 26 Giugno 2019, 09:25

Il giorno tanto temuto è arrivato:venduta all’asta dal Tribunale. Nell’andare via dall’abitazione, il cantante si è soffermato con i giornalisti per sfogare tutta la sua delusione. Morgan è un fiume in piena e ne ha per tutti, partendo dall'ex moglie Asia Argento: “È lei che ha firmato lo sgombero della casa. Per sadismo, perché è cattiva. Lei non ha bisogno di soldi anche perché gliene ho dati talmente tanti”. Ma Morgan se la prende anche con amici e colleghi che avrebbero potuto aiutarlo o semplice dire qualcosa in suo favore: “Non sono amici, sono degli egoisti, individualisti che devono fare il disco. Tutti: da Vasco a Ligabue a Jovanotti, loro hanno come priorità il disco. Come se al mondo importasse! Nessuno si è levato dicendo: ‘Ma perché state attaccando e facendo soffrire una persona che ha dato contributi notevoli a livello culturale?’”. Foto: Kikapress/Lapresse