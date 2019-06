Morgan ringrazia Vittorio Sgarbi: «Ha colto il problema». E ora offre casa a altri artisti sfrattati

Domenica 30 Giugno 2019, 14:13

Non c'è pace per alcuni artisti e soprattutto non c'è casa. Dopo lo sfratto didalla sua casa-museo di Monza per la qualechiede al Governo di apporre un vincolo, tocca agli attoriche dal 1985 gestivano un laboratorio teatrale nel palazzo dell'ex Divina Provvidenza a Nettuno, su cui pende adesso un'ordinanza di sgombero. Anche a loro Vittorio Sgarbi offre ospitalità. E intanto,: «Ha colto il problema, creerò un luogo che si accenderà di musica».«Visto che il Governo con disprezzo tace sui disagi di nomi importanti dell'arte e del teatro, - dice Sgarbi - io mi sostituisco a queste istituzioni colpevolmente indifferenti.saranno ospitati a Urbino. E comeche nei prossimi giorni si trasferirà aa Sutri, anche Rezza e Mastrella potranno continuare a fare teatro nella città simbolo del Rinascimento».«Segnalo la necessità di intendere le funzioni di tutela del nostronon solo rispetto a quello consolidato, ma anche alle attività culturali espresse da personalità riconosciute, - continua Sgarbi - che in Giappone per esempio, è il caso di Rezza e Mastrella, sono considerati tesori nazionali. Per questo i due attori avranno ospitalità per produrre spettacoli di teatro e animare l’attività degli studenti».«Il secondo piano diospiterà non solo la mia persona, ci saranno concerti gratuiti aperti al pubblico, concerti di musica di mercato, conclavi, concerti per bambini... - ha raccontato Morgan con un video su Facebook - Il fatto che Sgarbi dia un luogo che è un foglio bianco è la condizione ideale per costruire da zero un centro musicale. Mi insedierò con un concerto, fare la musica e anche per farla godere gratis. Sgarbi è andato oltre, ha colto, ha sentito, la problematica che si divide in tre argomenti: l'essere umano, cittadino, che non ha una seconda casa e per via di leggi sbagliate, inarrestabili, arriva ad essere buttato fuori dalla casa che ha comperato, ma c'è il lavoratore, artigiano musicista etc che fa un lavoro in casa, e togliere la casa studio a un musicista è togliergli l'attività, ma c'è una terza cosa: questo musicista lavora per la televisione di stadio, è un musicista che insegna, fa concerti pubblici, noto e impedirmi di lavorare toglie qualcosa a me e anche qualcosa alla comunità. La comunità è fatta di persone che ricevono e altre che fanno, la cultura è input e output, e così stanno togliendo un output alla cultura».